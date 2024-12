Montezemolo: "Hamilton? Non solo marketing, vuole chiudere in bellezza con la Ferrari"

"Lewis Hamilton è un fenomeno come Max Verstappen, non è stata un'operazione di marketing il suo arrivo a Maranello Lui vuole chiudere la sua carriera vincendo in rosso. Leclerc è giovane, ma anche lui ha bisogno di vincere. Però ci vuole una macchina ancora più competitiva per tutta la stagione. E anche una chiarezza di gestione all'interno del team. La scelta di Hamilton da un lato è un rischio perché prendi un fuoriclasse che ha vinto moltissimo e che viene in Ferrari per vincere e dall'altro c'è un Leclerc che pur facendo delle belle gare non ha mai vinto, e gli anni passano. Sarà dunque un anno particolarmente interessante per la Rossa. A condizione che si riesca a colmare il gap con la McLaren per partire fin dalla prima gara già competitivi e in grado di vincere in tutte le condizioni". Così l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, a "La Politica nel Pallone" su Radio GR Parlamento. Smarcato l'argomento Hamiton, il settantasettenne top manager ha poi passato in rassegna altri temi relativi al Mondiale di Formula Uno terminato ad Abu Dhabi, riservando un pensiero speciale a Michael Schumacher.