Baku prova del nove per Antonelli. La Ferrari insegue la prima vittoria

Sul piano storico, l'esordio della Formula Uno a Baku è avvenuto nel 2016 con la denominazione di Gran Premio d'Europa, mentre quest'anno si corre la nona edizione del Gran Premio dell'Azerbaijan. La Mercedes vanta tre vittorie all'alba della corsa: nel 2016 con Nico Rosberg, nel 2018 con Lewis Hamilton e nel 2019 con Valtteri Bottas. La parte del leone a Baku l'ha fatta però la Red Bull con cinque successi. I Tori aprono l'albo d'oro con il successo di Daniel Ricciardo nel 2017 e lo chiudono con quello di Max Verstappen - all'epoca lanciatissimo nella sua straordinaria rimonta sulle McLaren - un anno fa dalla pole position. In mezzo, altri tre passaggi sul podio targati RB: per lo stesso Max (nel 2022) e per il suo compagno di squadra dell'epoca Sergio Perez. Addirittura due le vittorie dell'attuale pilota messicano (curiosità: entrambi gli attuali piloti Cadillac hanno vinto il GP dell'Azerbaijan!) che si è imposto nel 2021 e 2023 e a Baku è quindi riuscito come forse su nessun altro tracciato del Mondiale ad ... emanciparsi dalla sudditanza del suo ingombrante capitano olandese. Al suo attivo Checo ha anche il secondo posto 2022 (a completare la doppiette Red Bull) e due terzi posti con la Force India nel 2016 e nel 2018.