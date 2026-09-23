"È uno sport per uomini": il fratello di Higuain esonerato per frase sessista all'arbitro donna

23 Set 2026 - 13:49
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Il club di Major League Soccer Columbus Crew ha esonerato l'allenatore della squadra riserve, Federico Higuain, fratello dell'ex attaccante di Napoli, Juve e Milan, Gonzalo. La decisione fa seguito alle accuse di un comportamento sessista rivolte al tecnico nei confronti di un'ufficiale di gara donna durante una recente partita del campionato MLS NEXT Pro.

media locali hanno riferito che Higuain aveva recentemente scontato una squalifica di due giornate in seguito a un episodio che aveva coinvolto un'arbitra. La Professional Soccer Referees Association, l'associazione che rappresenta gli ufficiali di gara negli Stati Uniti e in Canada, ha dichiarato sui social media che un allenatore era stato squalificato per due partite per aver stretto la mano a un'ufficiale di gara rifiutandosi di lasciarla e per averle detto: "Non dimenticare, questo è uno sport per uomini".

"Abbiamo stabilito che sollevare Federico Higuaín dai suoi incarichi sia nell'interesse del club, dei giocatori e dello staff tecnico", ha dichiarato Issa Tall, direttore generale dei Crew. "A seguito dei colloqui avuti questa settimana e di un'ulteriore valutazione dell'ultimo mese, è emerso che non sono stati rispettati gli standard del club in merito a ciò che ci si aspetta da un leader alla guida di una delle nostre squadre".

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