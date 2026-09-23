"È uno sport per uomini": il fratello di Higuain esonerato per frase sessista all'arbitro donna

media locali hanno riferito che Higuain aveva recentemente scontato una squalifica di due giornate in seguito a un episodio che aveva coinvolto un'arbitra. La Professional Soccer Referees Association, l'associazione che rappresenta gli ufficiali di gara negli Stati Uniti e in Canada, ha dichiarato sui social media che un allenatore era stato squalificato per due partite per aver stretto la mano a un'ufficiale di gara rifiutandosi di lasciarla e per averle detto: "Non dimenticare, questo è uno sport per uomini".