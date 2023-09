Missione podio per la Ferrari a Singapore, Verstappen cerca la prima a Marina Bay

FORMULA 1

Il Mondiale lascia definitivamente l'Europa per gli ultimi otto Gran Premi dell'anno

© Getty Images La lunga e dallo scontatissimo esito finale volata overseas per il titolo si apre nel fine settimana a Singapore, dove le speranze di vittoria dei rivali di Max Verstappen e della Red Bull sono - al solito - piuttosto limitate. Quello ricavato sulle strade di Marina Bay e dintorni è un circuito cittadino sul quale il leader del Mondiale non ha mai vinto. Evento rarissimo, che socchiude però a malapena una porticina e Ferrari, Mercedes e magari Aston Martin. Red Bull si è infatti imposta l'anno scorso con il discusso Sergio Perez, ma nello "storico" dei Tori a Singapore c'è anche una remota tripletta firmata Sebastian Vettel dal 2011 al 2013. Quattro successi per Mercedes (uno con Rosberg nel suo anno di grazia 2016, tre con Hamilton che ha trionfato anche con McLaren-Mercedes), tre per la Ferrari. La Scuderia di Maranello si è imposta nel 2015 e nel 2019 con Vettel (cinque quindi i successi del tedesco, nessuno come lui) e con Fernando Alonso nel lontano 2010. Lo spagnolo può anche "vantare" (insomma...) il primo posto della controversa edizione 2008 e si candida al tris con tre monoposto diverse.

© Getty Images

Interrompere la serie di quindici successi consecutivi targati RB (iniziata a fine 2022 ad Abu Dhabi, all'indomani della vittoria Mercedes con Russell in Brasile) sembra quindi una missione illuminata da poche chances di riuscita anche dai riflettori di Marina Bay. Strada tutta in salita in particolare per la Ferrari. Si tratta di un dato di fatto: quello di Singapore è un tracciato ad alto carico, mentre Leclerc e Sainz hanno estratto il meglio dalle loro SF-23 su circuiti letteralmente agli antipodi: il monegasco secondo a Spielberg e terzo a Spa-Francorchamps, lo spagnolo terzo recentemente a Monza proprio davanti al compagno di squadra, piazzamento che gli ha permesso di allungare nei suoi confronti anche nella classifica generale: 117 punti a 111.

© Getty Images

Fa eccezione in questo senso la terza presenza 2023 sul podio (e la prima in ordine di apparizione) di Leclerc, che a Baku salì sul terzo gradino alle spalle di Perez (al suo secondo e più "recente" successo dell'anno) e di Verstappen. Difficile riporre eccessive speranze in quell'episodio. Allo stato attuale delle cose, ha forse più senso puntare sul calcolo delle probabilità, sul singolo episodio e... sul brivido dell'imprevisto: materia purtroppo ormai rarissima in Formula Uno e in un Mondiale dal contorno sempre più scintillante ma dalla sostanza ben più monocolore e monotematica.