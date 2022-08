Milano, metro speciale per i 100 anni dell'Autodromo di Monza

VERSO IL GP D'ITALIA

Geronimo La Russa: "Vogliamo sottolineare il nostro ruolo istituzionale di soggetto promotore dello sport automobilistico, ma anche delle più diverse ed avanzate forme di mobilità"

Un treno speciale della linea 5 della metropolitana di Milano dedicato ai 100 anni dell'Autodromo di Monza. L'iniziativa di ACI Milano e M5 è stata presentata l'allestimento grafico a 360 gradi di un convoglio partito della banchina della Stazione Bignami (Lilla) per festeggiare il centenario del Tempio della Velocità voluto, progettato e costruito proprio dall'Automobile Club Milano nel 1922.

Geronimo La Russa, presidente ACI Milano, è stato tra i grandi promotori dell'iniziativa: "Con questa iniziativa vogliamo sottolineare i l nostro ruolo istituzionale di soggetto promotore dello sport automobilistico, ma anche delle più diverse ed avanzate forme di mobilità, sottoscrivendo una collaborazione con M5, la linea di metropolitana leggera e completamente automatizzata il cui ampliamento consentirà di collegare, nel prossimo futuro, importanti aree della città di Monza - e l'Autodromo - alla città di Milano. Sono convinto che tutti i soggetti a vario titolo coinvolti dal tema della mobilità urbana e locale abbiano il compito di avanzare proposte innovative e tecnologicamente avanzate per coniugare nel migliore dei modi le esigenze di mobilità dei cittadini".

"Il centenario dell'autodromo - ha sottolineato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Terzi - è l'occasione per rimarcare il valore di questa eccellenza lombarda. In quest'ottica il prolungamento della M5 da Bignami fino a Monza realizzerà una nuova'strada' dello sport, un progetto importante per il quale Regione Lombardia ha stanziato circa 283 milioni di euro".