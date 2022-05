Mercedes, Wolff non molla: "Partita lunga, siamo ancora al primo quarto"

MERCEDES

Il team principal: "A Barcellona speriamo in miglioramenti"

"Siamo solo al primo quarto, gran parte della partita è ancora da giocare". Con un paragone ispirato al mondo altrettanto competitivo della Nba, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, confida nella possibilità della scuderia di cominciare a tornare in gioco già dalla prossima gara, domenica a Barcellona, nonostante un inizio di stagione deludente. Getty Images

"A Barcellona contiamo di trasformare in miglioramenti concreti l'enorme lavoro portato avanti in fabbrica grazie ai dati raccolti a Miami - le parole del manager riportate nel sito ufficiale del team -. Avendo corso lì nei test invernali, anche se con una macchina che si è evoluta molto da allora, potremo correlare i dati della vettura attuale e speriamo cosi' di fare un altro passo avanti".

"La pista del Montmelò non permette molti sorpassi ma è adatta nella sua configurazione per avere una risposta sulla nostra competitività e se siamo vicini alla soluzione dei problemi che abbiamo avuto". Al prossimo appuntamento, la sesta gara sulle 23 previste dal Mondiale 2022, la Mercedes arriva con un bottino molto magro, due soli podi, e soprattutto con un Lewis Hamilton in difficoltà anche nei confronti del neo compagno di squadra, George Russell. Ma Wolff difende il pluricampione del mondo, ricordando che anche la gara di Miami "è stata sfortunata per Lewis, che è stato forte per tutto il weekend. Non ho dubbi che nel corso della stagione le cose cambieranno".