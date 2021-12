Mercedes, Wolff: "Hamilton derubato, speriamo non lasci la Formula 1"

mercedes

Il team manager in conferenza: "Masi incompatibile col ruolo. Non andrò al Gala della FIA"

Nonostante un comunicato decisamente conciliante, in casa Mercedes fa ancora male il Mondiale perso all'ultimo giro dell'ultimo Gran Premio. Un dolore che Toto Wolff esprime con parole dure, chiare e decise in conferenza stampa: "Hamilton è stato derubato del titolo 2021". Il motivo scatenante, ovviamente, è la decisione presa dalla Direzione Gara ad Abu Dhabi: "A Michael Masi non ho nulla da dire, è incompatibile e inadeguato per quel ruolo. Ma bisogna andare oltre, bisogna modificare il sistema decisionale".

"È stato incredibilmente duro ritirare il ricorso e sono certo che avremmo vinto in qualsiasi aula di tribunale visti gli elementi di prova a nostro favore ma nessuno di noi, Lewis compreso, voleva vincere a tavolino. Non è il nostro stile" spiega Wolff. "Ma ora va fatta chiarezza: 14 mesi fa, al GP Eifel 2020, con la Safety Car fu presa una decisione opposta a quella presa domenica (l'anno scorso, prima del rientro della Safety fu concesso a tutti i doppiati di 'sdoppiarsi'. Fosse successo anche questa volta, non ci sarebbe stato tempo per correre l'ultimo giro e quindi Verstappen sarebbe arrivato secondo, ndr)".

E si torna a parlare di Masi: "Ha tolto il titolo ad Hamilton, ha dominato la gara dal via e non avrebbe mai perso altrimenti. Lewis è stato derubato da ogni punto di vista: sportivo, professionale e umano". Tanto che, spiega il tm, potrebbe pure valutare di fermarsi: "È disilluso, servirà molto tempo per farsene una ragione. Spero davvero che Lewis continui a correre, perché è il più grande pilota di tutti i tempi. Dovrà superare tutto questo dolore".

Chiusura con l'ufficializzazione dell'assenza al tradizionale gala di fine anno della FIA: "Non andrò per lealtà verso Hamilton. Ci sarà un nostro rappresentato a ritirare il premio per l'ottavo titolo Mondiale Costruttori".