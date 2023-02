Mercedes W14: missione riscatto per Hamilton e Russell

FORMULA 1

Presentata a Silverstone la monoposto con la quale la Casa di Stocarda punta a riscattare un 2022 al di sotto delle attese

Mercedes torna a vestire il nero per mettersi forse anche un po' scaramanticamente alle spalle l'argento che lo scorso non ha portato molta fortuna a Lewis Hamilton e George Russell, con una sola vittoria - in Brasile - per il pilota inglese che proprio oggi festeggia il suo venticinquesimo compleanno. La W14 è la monoposto con la quale la Stella a Tre Punte mira a riprendere i propri "winning ways" del recente passato. Ad affiancare Hamilton e Russell ci sarà Mick Schumacher, presente ad ogni GP del Mondiale.

© Mercedes Twitter

Nasce dalla dura esperienza di un 2022 sottotono ma punta a farlo dimenticare in fretta: la Mercedes-AMG F1 W14 E Performance che il sette volte iridato ed il suo compagno di squadra inglese porteranno in gara quest'anno è già caricata di una missione parecchio complicata ma in un certo senso obbligata. Lancio in studio a Silverstone e poi i primi giri di ruote sulla pista che la prossima estate ospiterà il Gran Premio d'Inghilterra. Per scoprirne le qualità è necessario attendere la tre giorni di test precampionato della prossima settimana a Sakhir e poi l'esordio il primo weekend di marzo nel GP del Bahrain. Intanto colpisce la tonalità "phantom black" della monoposto: scelta di cuore e appunto magari un po' scaramantica ma non solo, visto che offre pure un vantaggio in termini di peso, come ha spiegato Toto Wolff:

"L'anno scorso eravamo sovrappeso. Così quest'anno abbiamo cercato in ogni modo di guadagnare ogni singolo grammo. In alcune parti il carbonio è a vista, in altre è verniciato di nero. Quando siamo passati al nero nel 2020 (mantenuto nel 2021, ndr) lo abbiamo fatto in primo luogo per sostenere le cause della diversità e dell'uguaglianza, che ci stavano a cuore. A quel punto il nero è entrato a far pare del nostro dna ed ora ci fa piacere tornare ad utilizzarlo. Il 2022 è stato un anno difficile, fin dall'inizio. Ci sono stati molti alti e bassi. Poi verso la fine siamo tornati alla vittoria. Siamo molto positivi, anche se al momento non è possibile capire dove ci troviamo rispetto ai nostri avversari".

In fondo, come ha sottolineato lo stesso Wolff, la necessità di risparmiare sul peso è la stessa di quella di quasi un secolo fa, quando Mercedes scelse di raschiare la vernice bianca dalle proprie monoposto - portano alla luce l’alluminio della carrozzeria. Alluminio allora, nero oggi: la storia si ripete.

© Mercedes AMG F1

"La W14 nera è splendida. Speriamo che tutto il lavoro fatto alla factory si trasformi in performance in pista. Mi è servito fare un po' di vacanza, ma la voglia di scendere in pista è tornata molto presto. Mi sento rilassato e pieno di energia, le mie motivazioni sono intatte e sono concentrato sui nostri obiettivi. Sono pronto a fare tutto ciò che serve per tornare a vincere. Mi piace far parte di questo team. Io punto a migliorarmi sempre, fa parte del mio dna. Mi piace lavorare sulla macchina e farla crescere. Mi sento privilegiato a poterla guidare, ne sapremo di più la prossima settimana nei test".

GEORGE RUSSELL:

"Non vedo l'ora di scendere in pista. La W14 ha tante novità, è il frutto di un lavoro lunghissimo. Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto durante la scorsa stagione per sviluppare la nostra macchina. Non vedo l'ora di scoprire in pista come quel processo evolutivo è proseguito nel corso dell'inverno. Voglio tornare a vincere con regolarità. Siamo pronti e motivati.



MICK SCHUMACHER:

"Spero di poter guidare la W14 prima o poi. Non sarò in gara quest'anno ma darò il massimo per aiutare la squadra a progredire, sperando di tornare presto in gara e sarò sempre in circuito a fornire il mio aiuto".