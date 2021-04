Mercedes ancora ad Imola: due giorni di test con gli pneumatici Pirelli da 18 pollici

FORMULA 1

Il team campione del mondo è rimasto in Romagna per mettere alla frusta le Pirelli 2022: ad aprire il test il sette volte iridato.

di

STEFANO GATTI

Due giorni dopo un Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna per loro particolarmente movimentato, i campioni del mondo della Merceds sono scesi di nuovo in pista sull'Enzo e Dino Ferrari di Imola per un test in chiave 2022 ma - da regolamento - affrontato con una monoposto che viene dal passato: la W10 con la quale Lewis Hamilton - incaricato della prima giornata di lavoro - ha conquistato due anni fa il suo sesto titolo.

Sole e diciassette gradi di temperatura nell'aria (22 sull'asfalto) in mattinata per la prima giornata di test delle Frecce Nere. Hamilton ha poi completato 130 giri in totale (55 dei quali prima della pausa pranzo), vale a dire poco più di due GP. Domenica scorsa la seconda prova del Mondiale è infatti andata in scena sulla distanza di 63 passaggi. Il test proseguirà mercoledì quando ad infilarsi nell'abitacolo della gloriosa W10 (le monoposto 2021 sono in viaggio per Portimao) sarà Valtteri Bottas: per il finlandese sarà - ovviamente - la prima volta in pista dopo l'incidente al 34esimo giro con George Russell, pilota della Williams, la sola squadra esentata dal programma test della Pirelli, fornitore unico del Mondiale fino al 2024.

Lo stesso Russell, nelle sue vesti di collaudatore della Casa di Stoccarda, aveva comunque avuto modo di assaggiare le nuove coperture già nel dicembre del 2019 ad Abu Dhabi. Le Pirelli 18 pollici avrebbero infatti avrebbero dovuto inizialmente debuttare nel Mondiale 2020.

Ferrari ed Alpine avevano svolto un test simile dopo il GP del Bahrain che ha aperto il Mondiale poco meno di un mese fa (Leclerc e Sainz avevano girato anche a Jerez nel mese di febbraio). La stessa Alpine, Red Bull ed Alfa Romeo saranno incaricate del test che seguirà il Gp di Spagna del prossimo 9 maggio a Barcellona.