McLaren, Stella corregge il tiro: "Mondiale Costruttori era e resta la priorità"

"Sostengo le decisioni che abbiamo preso a San Paolo, perché sono arrivate con il pieno accordo dei piloti, il muretto dei box: dovevamo fare il possibile per arrivare in fondo e conquistare punti, dato che siamo in lizza per entrambi i titoli. Per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, non cambia nulla: questa è sempre stata la nostra priorità. Anche quando c'era una chiamata da fare per sostenere un pilota rispetto all'altro, è sempre venuta in second'ordine rispetto al campionato Costruttori. Per quanto riguarda i piloti, per Norris non c'è mai stata una particolare pressione. Ad essere onesti, ci stavamo godendo questa sfida. Matematicamente siamo ancora in corsa. Puntiamo alla vittoria in ciascuna dee tre prossime gare. Qatar e Abu Dhabi sono favorevoli a noi, Las Vegas potrebbe essere più una pista Ferrari, vedremo. È tutto ancora in gioco: il titolo Costruttori rimane la nostra priorità, lo è sempre stata".