McLaren-Sparco, a Baku ha debuttato la tuta Superleggera

I DETTAGLI

Ricciardo e Norris risparmiano 140 gr di peso

In Formula 1 la cura dei dettagli è tutto. Così Sparco ha progettato in anteprima per McLaren, in occasione dei 25 anni di partnership, la nuova tuta Superleggera. Il debutto è avvenuto a Baku con Norris e Ricciardo che hanno risparmiato circa 140 grammi di peso grazie ad un compound notevolmente più leggero. Ecco qui i dettagli che fanno la differenza.

SPARCO E MCLAREN, 25 ANNI DI STORIA

Il 2021 segna il 25esimo anniversario della partnership tra Sparco® e McLaren, volta a garantire la massima sicurezza ai piloti e la continua innovazione: meno peso, più comfort e più tecnologia. L’abbigliamento tecnico che ha accompagnato le migliori performance in campo gara di figure storiche come Häkkinen, Räikkönen, Alonso, Hamilton, Button e ora anche Norris e Riccardo, è stato progettato insieme a McLaren, personalizzandolo con i suoi colori iconici. Inoltre, proprio in occasione dell’anniversario, è stato stampato il logo “25th anniversary” sulle tute di Lando e Ricciardo.