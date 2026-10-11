Max... imo dei voti per Verstappen. Antonelli, un podio tutta grinta. Hamilton: scommessa al buio

Che il suo obiettivo fosse il podio lo aveva dichiarato alla vigilia, che lo raggiungesse così era difficile immaginarlo: con la tenacia che aiuta a non mollare mai nonostante i track limits, lo sfinimento fisico e i problemini di una Mercedes non più così dominante e con l'opportunismo che gli permette di approfittare nel migliore e più redditizio dei modi della sfida tra Hamilton e Norris.