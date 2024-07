FORMULA 1

Il 54enne top manager aveva lasciato Maranello alla fine del 2022, sostituito da Frederic Vasseur

© Audi Ancora prima del debutto in Formula 1 tra due stagioni (2026), Audi opera un importante avvicendamento al vertice operativo. La Casa dei Quattro Anelli ha nominato l'ex Team Principal della Ferrari Mattia Binotto Responsabile Tecnico e Operativo del proprio progetto con effetto quasi immediato. Il top manager italoelvetico (che ha lasciato Maranello alla fine del 2022) è stato nominato Chief Operating e Chief Technical Officer e prenderà servizio giovedì 1. agosto. Binotto ripoterà direttamente al Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG. Contestualmente, abbandonano il progetto il CEO di Sauber Motorsport AG e Sauber Technologies Andreas Seidl (che era stato Team Principal McLaren) e Oliver Hoffmann, ormai ex Presidente dei Consigli di Amministrazione di tutte le società Sauber. Gernot Doellner assumerà in futuro la carica di di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG.

© Getty Images

"Sono lieto di aver con noi Mattia Binotto per il nostro ambizioso progetto di Formula 1. Con la sua vasta esperienza di oltre venticinque anni in Formula 1, sarà senza dubbio in grado di dare un contributo decisivo. Il nostro obiettivo è avere strutture gestionali chiare, responsabilità definite, interfacce ridotte e processi decisionali efficienti. A tal fine, la squadra deve essere in grado di agire in modo indipendente e rapido. Vorrei ringraziare Oliver e Andreas per il lavoro svolto e l'impegno profuso al fine di rendere possibile il nostro ingresso in Formula 1”. (Gernot Doellner - CEO Audi)

© Getty Images

Entrato in Ferrari nel 1995 e Team Principal per quattro stagioni (dal 2019 - prendendo il posto di Maurizio Arrivabene - al 2022), Binotto aveva avuto alle sue dipendenze prima Charles Leclerc e Sebastian Vettel, poi il monegasco e Carlos Sainz. Sotto la sua direzione, la Casa di Maranello era stata vicecampione del Mondo Costruttori nel 2019 (dietro alla Mercedes) e nel 2022, (alle spalle della Red Bull), conquistando sette vittorie nei GP iridati (tre nel 2029, quattro nel 2022).

© Getty Images

Binotto fa così il suo ritorno in Formula 1 dopo due stagioni di assenza: di fatto solo un anno e mezzo, visto che il suo incarico inizia il primo giorno di agosto e soprattutto con un anno e mezzo di anticipo sul debutto della Casa tedesca nel Mondiale del 2026 che - come è noto - vedrà il debutto del nuovo regolamento tecnico.

Ufficiale da oggi, il passaggio di Binotto all'Audi era già da tempo molto più di una indiscrezione, anche se il 53enne top manager era stato in precedenza associato anche ad Alpine. Audi entra nel Mondiale tra un anno e mezzo rilevando per intero il team Sauber, attualmente impegnato nel Mondiale come Stake F1 Sauber e la coppia di piloti formata da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Per il 2025 intanto la squadra elvetica che ha sede a Hinwil ha ingaggiato il tedesco Nico Hulkenberg.