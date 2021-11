Mattia Binotto: "Abbiamo guadagnato molti punti sulla McLaren, ora in Brasile per consolidare"

GP MESSICO F.1

Per la Scuderia di Maranello un buon risultato d'assieme ma le Rosse non sono riuscite ad impensierire Gasly e la sua Alpha Tauri.

di

STEFANO GATTI

"Qui ci aspettavamo di più, invece abbiamo faticato non siamo soddisfatti. Abbiamo provato a superare Gasly ma non c'è stato niente da fare. Andavamo bene con le gomme media, con la dure invece no". Non prova nemmeno a sorridere Charles Leclerc, al termine di un GP che lo ha visto portare a sette punti e mezzo il proprio vantaggio nella classifica generale sul compagno di squadra Sainz, riducendo al contempo a dodici il ritardo da Lando Norris che occupa la quinta piazza.

Al monegasco fa sostanzialmente eco Carlos Sainz che - dopo avere avuto via libera da Charles per lanciarsi (senza riuscirci) alla caccia di Gasly, nel finale gli ha restituito la quinta posizione:

"È stata decisiva la prima curva. Eravamo convinti di essere davanti all'Alpha Tauri, ma loro sono stati velocissimi.

A tirare le somme della domenica messicana della Ferrari dalla "situation room" di Maranello è il Team Principal Mattia Binotto:

"È stata una gara utile per il nostro campionato, visto che abbiamo guadagnato diciassette punti sulla McLaren ed ora ne abbiamo tredici e mezzo di vantaggio: è la terza gra di fila che li battiamo. Il terzo posto nel Mondiale Costruttori è il nostro obiettivo stagionale. Quindi un risultato che fa ben sperare e che ora dobbiamo consolidare in Brasile. Oggi però è stato difficile, abbiamo provato a raggiungere Gasly, le abbiamo provate tutte ed i piloti sono stati collaborativi. Si tratta comunque di un risultato utile, non abbiamo ripetuto gli errori fatti nelle ultime gare".