Losail Sprint: Verstappen campione tris, Piastri al primo podio alto

GP QATAR F.1

Missione compiuta per il ventiseienne pilota olandese ancora prima della bandiera a scacchi del miniGP di Losail

Max Verstappen campione del mondo per la terza volta al termine della Sprint Race di Losail vinta da Oscar Piastri (che era partito dalla pole) davanti allo stesso olandese e all'altra McLaren di Lando Norris, autore di una bella rimonta nel finale. La certezza del terzo e storico titolo arriva poco oltre metà distanza con l'uscita di scena del suo compagno di squadra Sergio Perez, incolpevole vittima del duello tra Esteban Ocon e Nico Hulkenberg. Quarto e quinto posto per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, Ferrari sesta e settima con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc dopo un avvio di gara molto promettente ma un finale in ribasso.

LA CRONACA DELLA GARA

Piastri al comando, fatica Norris sul lato sporco della pista. Ferrari subito all'attacco. Safety Car per l'uscita di pista di Lawson dopo poche curve. Dietro Piastri ci sono Russell, Sainz e Leclerc (in bagarre tra loro), poi Verstappen, Norris e Alonso. Si riparte "full gas" al terzo dei diciannove giri in programma. Errore di Piastri, Russell ne approfitta per prendere la testa della corsa, le Ferrari restano dietro. Nuova Safety Car al quinto giro per l'uscita di scena di Sargeant. Verstappen precede Norris, Ocon e Alonso. L'azione riprende a piena velocità al settimo giro. Sainz attacca Piastri alla ripartenza ma l'australiano conserva la seconda posizione. Alonso supera Ocon per la settima casella della classifica. Perez solo undicesimo, Hamilton subito alle sue spalle. Verstapen strappa la quarta posizione a Leclerc ancora prima della staccata del rettifilo dei box (giro 9), poi si mette alla caccia di Sainz. Metà gara: Piastri con il DRS attacca e supera Russell, mentre Norris supera Lecler. Perez fuori gara nella sabbia al dodicesimo giro per un incidente causato da Ocon, del quale fa le spese anche Hulkenberg che era in battaglia con il francese: terza Safety Car e Verstappen campione del mondo per la terza volta! Piastri precede Russell, il noecampione del mondo Verstappen,Sainz, Norris e Leclerc. Si riprende al quindicesimo passaggio: Leclerc passa Norris e ritorna quinto dietro al compagno di squadra Sainz. Verstappen prende la seconda posizione a Russell all'inizio del sedicesimo giro, poi va a caccia del leader Piastri. Norris cambia ritmo e infila entrambe le Ferrari a tre giri dalla bandiera a scacchi. Ultimo giro: Hamilton (settimo) insidia le Rosse. Piastri vince la sua prima gara in Formula Uno davanti al neocampione del mondo Verstappen, Norris supera anche Russell e Hamilton salta sia Leclerc che Sainz.