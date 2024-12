Londra chiama Maranello: la Ferrari... del giorno dopo

Il tempo stringe insomma ed è giusto dire che le imminenti festività siano già il passato, dalle parti di Maranello ma non solo. Per quanto riguarda la Ferrari però il passaggio è sotto molti punti di vista epocale e l'urgenza è quella di "acclimatare" sir Lewis. Non tanto con la frequentazione (già iniziata) del "sancta sanctorum" di Via Abetone Inferiore ai piedi dell'Appennino Tosco-Emiliano, quanto con la familiarizzazione alle complesse procedure operative chiavi in mano. Intendiamoci, nulla che possa impensierire un sette volte campione del mondo ma in Formula Uno - è risaputo - la differenza tra la vittoria e una performance deludente è una questione di dettagli e sfumature. Già in agenda un primo test conoscitivo verosimilmente a porte chiuse, sicuramente di portata storica, sulla Pista di Fiorano intorno alla metà di gennaio con una delle Rosse degli scorsi anni, immaginando che con una Ferrari stradale il "nostro" abbia già fatto conoscenza con l'asfalto fioranese. Una sorta di regalo a scoppio ritardato per Hamilton che - tanto per tornare all'inizio - proprio il day after delle festività (martedì 7 gennaio) festeggia il suo quarantesimo compleanno.