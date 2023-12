Lista FIA 2024: ritocchi alla carta d'identità per Aston Martin, Sauber e Alpha Tauri

© Getty Images

La Federazione Internzionale dell'Automobile ha pubblicato la entry list di squadre e piloti che prenderanno parte al prossimo Campionato del Mondo di Formula Uno, al via il primo fine settimana di marzo con il Gran Premio del Bahrain. Modifiche di dettaglio (ma pur sempre significative) per tre squadre. Come anticipato giovedì 14 dicembre dal team di Silverstone, Aramco diventa title sponsor esclusivo di Aston Martin, che compare quindi nella lista come Aston Martin Aramco Formula One Team. Terminata la partnership con Alfa Romeo (e in attesa di quella con Audi-dal 2026), Sauber torna all'antico: il team elvetico si chiamerà Stake F1 Team Kick Sauber. Si "arricchisce" in coda della sigla RB (a rafforzare il legame con la casa madre) la carta d'identità di Alpha Tauri, che comparirà nelle classifiche come Scuderia Alpha Tauri RB. Insieme alla Ferrari (Scuderia Ferrari), Williams (Williams Racing) e McLaren (McLaren Formula 1 Team), la squadra faentina è una delle quattro - su dieci - a figurare nella lista unicamente con la propria "ragione sociale", senza essere associata ad uno dei propri sponsor.