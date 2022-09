Libere GP Italia, Leclerc: "Abbiamo del potenziale". Sainz: "Giornata positiva"

F1 ITALIA

Le Ferrari dominano le libere del venerdì, ma i piloti del Cavallino Rampante non vogliono sbilanciarsi in vista della gara

Monza, la magia della F1 in Italia



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Uno-due Ferrari nella prima giornata di prove libere del GP d'Italia a Monza, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che si sono dati il cambio tra FP1 e FP2 in testa alla classifica cronometrica. Per Sainz, che partirà dal fondo per il cambio della quinta power unit, una giornata positiva inaspettata: "Giornata positiva, venendo da Spa che è una pista a basso carico in cui soffriamo non pensavamo di arrivare qui e fare bene già dalle libere 1".

"I tempi ci sono venuti facilmente, eravamo sul passo ed è stata una sorpresa positiva. Non dico che siamo i più veloci, ma per i long run ci siamo. Le penalità rimescoleranno la griglia, vedremo come sarà e cosa riusciremo a fare in gara" ha spiegato lo spagnolo.

Terzo tempo del pomeriggio per Charles Leclerc, che si è detto fiducioso per il prosieguo del weekend: "Sono piuttosto contento dalle prime sensazioni che ho raccolto in pista, soprattutto dopo quello che è successo a Spa la macchina è in una situazione simile. Ci aspettavamo una giornata difficile, invece siamo andati bene. Dobbiamo migliorare qualcosa per domani, ma il feeling è buono. Oggi mi sono sentito bene, non so quanto Red Bull si sia nascosta e aspettiamo domani per capire qual è la situazione. Se riusciamo a mettere tutto insieme abbiamo del buon potenziale, stasera lavoreremo sul bilanciamento e sappiamo verso dove andare. Il passo gara è più forte di quello della qualifica".