Libere 3: Leclerc sogna la pole, Russell punta alla prima fila, Verstappen si nasconde

PROVE LIBERE 3

Il monegasco della Ferrari conferma nell'ultimo turno di prove libere la leadership del venerdì pomeriggio

© Getty Images Miglior tempo per Charles Leclerc nel terzo turno di prove libere del GP d'Olanda davanti a George Russell, staccato di soli 66 millesimi dal ferrarista. Scala la classifica rispetto al venerdì ma non "buca" ancora lo schermo Max Verstappen che chiude terzo a 161 millesimi dalla vetta. Il poker di testa è completato dall'altro ferrarista Carlos Sainz, a 339 millesimi dal compagno di squadra. Le tre superpotenze del Mondiale occupano anche la quinta e a sesta piazza, rispettivamente con Lewis Hamilton e Sergio Perez, il cui distacco supera però il mezzo secondo.

Le Tre Sorelle del Mondiale non lasciano spazio agli outsiders nell'ultimo turno di prove libere prima delle qualifiche ed è ancora la Ferrari a fare la voce grossa. Ferrari-Mercedes-Red Bull dal primo al terzo posto e sequenza che si ripete esattamente da P4 a P6! Emerge in particolare la candidatura di Leclerc che fa il bis del miglior tempo del venerdì pomeriggio mentre Sainz arretra in quarta posizione, alle spalle di un sorprendente Russell che venerdì sera davanti ai microfoni manifestava tutta la sua preoccupazione per il ritardo di performance della W13 in assetto "time attack". Il pilota inglese chiude nella scia della Ferrari e si prende il lusso di tenere dietro l'idolo di casa Verstappen. La Red Bull cresce sia con il campione del mondo, sia con il messicano Perez e scalda la marea orange nell'imminenza di una caccia alla pole nella quale facilmente una spinta in più a Max arriverà dal tifo indiavolato dei suoi tifosi.

© Getty Images

Alle spalle dei big, la parte bassa della top ten incolonna quattro squadre diverse: settimo tempo per Fernando Alonso (Alpine), ottavo per Sebastian Vettel (Aston Martin), nono per Mick Schumacher (Haas), decimo per Lando Norris (McLaren) che fa un netto passo indietro rispetto alle due esibizioni da top five del venerdì. Fa molto peggio Daniel Ricciardo, solo diciassettesimo con l'altra monoposto del team papaya, davanti alle due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, decisamente in ritardo tra le dune di Zandvoort, con il solito Nicholas Latifi a chiudere la classifica, ancora una volta staccatissimo dal compagno di squadra Alexander Albon.