Libere 3 Austin: Le Ferrari nel sandwich Red Bull, Verstappen al comando

© Getty Images

Guizzo finale e miglior performance nelle Libere 3 del GP degli USA per Max Verstappen che infligge 320 milllesimi a Charles Leclerc e 446 a Carlos Sainz. Il quartetto di testa è chiuso da Sergio Perez (+0.572) che batte per soli quattro millesimi di secondo Lewis Hamilton. Distacchi che raddoppiano già per Fernando Alonso, sesto ad un secondo e 103 millesimi. Lo spagnolo pagherà però cinque posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione del motore (come Perz e Zhou), mentre il ferrarista Leclerc (motore e turbo) sarà penalizzato di dieci posizioni rispetto alla sua performance in qualifica.