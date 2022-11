Libere 3 Abu Dhabi: Perez "brucia" Verstappen, Leclerc e Sainz dietro alle Mercedes

PROVE LIBERE 3

Miglior tempo per il pilota messicano nell'ultimo turno di prove libere prime delle qualifiche dell'ultimo GP stagionale

© Getty Images Sergio Perez segna un punto a proprio favore nella sfida con Charles Leclerc per il "titolo" di vicecampione siglando il miglior tempo nell'ultimo turno di prove libere a Yas Marina. Il messicano stacca di 152 millesimi Max Verstappen, mentre le Ferrari dello stesso Leclerc (+0.589) e di Carlos Sainz (+0.623) non vanno oltre il sesto ed il settimo tempo, dietro alle Mercedes di Lewis Hamilton (+0.240) e George Russell (+0.413) ma anche alla McLaren di Lando Norris, che chiude a 536 millesimi dalla vetta.

© Getty Images

È tutto in salita per la Scuderia di Maranello l'approccio all'ultima qualifica del 2022. I due piloti della Rossa accusano un ritardo superiore al mezzo secondo dalle Red Bull ed in particolare da quella di Perez che punta tutto sulla pole per scattare davanti a tutti e mettersi nella posizione più favorevole (forse l'unica) per poter contare... sull'accondiscendenza del proprio capitano. Il team campione del mondo non potrà però permettersi di "giocare" con le posizioni, visto che alle loro spalle ci sono - al momento - le due Mercedes di Hamilton e Russell.

© Getty Images

Il potenziale delle W13 e della Casa di Stoccarda sulla pista di Yas Marina è in qualche modo "puntellato" dal quinto tempo di Norris con la McLaren "powered by Mercedes" e tutto sommato anche dall'ottavo di Daniel Ricciardo, proprio in coda alle due Ferrari ma con un ritardo di tre decimi e mezzo da Sainz che lo precede e di quasi un secondo pieno da Perez. Il team papaya guarda però con una certa fiducia alle qualifiche ed alla possibilità di dare del filo da torcere (in ottica Mondiale Costruttori) ad Alpine che resta fuori dalla top ten del terzo turno di prove libere della stagione: undicesimo tempo per Esteban Ocon, dodicesimo per Fernando Alonso, tra di loro separati da tre soli millesimi. Davanti ai due piloti del team bleu (a chiudere la top ten) ci sono Sebastian Vettel - sempre più determinato a brillare nell'ultimo GP - della sua carriera e il britannico Alexander Albon con la Williams.