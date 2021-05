Libere 3 a Barcellona: miglior tempo per Verstappen davanti ad Hamilton. Ferrari 3. e 4. con Leclerc e Sainz

GP SPAGNA F.1 PROVE LIBERE 3

Miglior tempo del pilota olandese nel terzo ed ultimo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna al Circuit de Catalunya.

di

STEFANO GATTI

Dopo essere rimasto un po' nell'ombra nei primi due turni di prove libere, Max Verstappen ha messo in chiaro le sue intenzioni segnando la miglior prestazione (01.17.835) nella terza ed ultima sessione di libere prima delle qualifiche. Alle sue spalle Lewis Hamilton (+0.235) davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc (+0.473) e di Carlos Sainz (+0.575). I due piloti della Rossa precedono Valtteri Bottas ed i diretti rivali della McLaren Lando Norris e Daniel Ricciardo, "separati" da Pierre Gasly, settimo con Alpha Tauri.

Farà di tutto per "negare" ad Hamilton il secondo.. match ball per la pole position numero cento ma la missione di Max Verstappen è ancora più "alta" ed ambiziosa: contendere al Re Nero il titolo 2021, provando intanto a rimettere in pari il conto delle vittorie. Nelle prove ufficiali il pilota olandese partirà dai 235 millesimi inflitti al rivale nella FP3, con una chance "esterna" ma molto ridotta per Valtteri Bottas, non fosse altri che per la monoposto che il finlandese ha tra le mani. Valtteri ha però ancora una volta deluso: dal migliore tempo della FP1 del venerdì al quinto di questa matina, a 588 millesimi dalla vetta della classifica ed alle spalle delle due Ferrari che Leclerc e Sainz hanno portato sulla seconda fila "virtuale" della griglia di partenza. Non sarà però compito facile per Charles e Carlos resistere al ritorno di Bottas , mentre si preannuncia un duello serrato con il rivale diretto della Scuderia con la esse maiuscola, vale a dire la McLaren che mette a bilancio della propria FP3 il sesto tempo di Norris (+0.659) e l'ottavo di Ricciardo (+0.747), il quale a Barcellona è chiamato ad invertire la rotta della propria stagione. Che poi vuole semplicemente dire arginare il compagno di squadra, attualmente terzo nella classifica generale.

Nelle battute finali della prove, le due MCL35M papaya del britannico e dell'australiano sono state divise dall'Alpha Tauri di Pierre Gasly, fin qui regolarissimo e performante sul Circuit de Catalunya. Il francese è già un punto di riferimento parecchio impegnativo per il suo compagno di squadra Tsunoda (dodicesimo) e mette nel mirino una qualifica da terza fila, in... bagarre con McLaren e Ferrari, appunto.

Delude in mattina Sergio Perez (decimo con la Red Bull), fanno un paio di passi indietro le Alpine di Alonso ed Ocon - undicesimo e tredicesimo - sprofonda nell'anonimato Aston Martin, sorprende invece Kimi Raikkonen che piazza in FP3 un crono da top ten, registrando la nona prestazione a 762 millesimi da Verstappen.