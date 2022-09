Libere 2: Sainz&Leclerc stelle by night, Verstappen nel sandwich Mercedes

PROVE LIBERE 2

I due ferraristi davanti a tutti nel turno che chiude la prima giornata di prove sul circuito cittadino di Marina Bay

La F1 accende i riflettori su Singapore











































































1 di 39 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 39 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ferrari al comando, Mercedes all'inseguimento: questo il verdetto delle Prove Libere 2 di Singapore. Il miglior tempo è di Carlos Sainz che stacca di 208 millesimi il proprio compagno di squadra Charles Leclerc, entrato in pista solo a metà del turno. Max Verstappen deve accontentarsi della quarta performance (+0.339) dietro alla Mercedes di George Russell ma davanti a quella di Lewis Hamilton che era stato il più veloce nel primo turno.

© Getty Images

Mercedes al tramonto, Ferrari nella notte: il via del weekend di Singapore illumina le chances delle Frecce d'Argento e delle Rosse di Maranello... all'alba del weekend che segni il ritorno del Mondiale sul tracciato cittadino di Marina Bay. Sainz batte di poco più di due decimi il proprio compagno di squadra monegasco, costretto a lungo ai box (quasi metà del turno) per cambiare l'assetto della propria F1-75, in particolare a livello di impianto frenante. L'operazione richiede quasi metà del turno ma potrebbe rivelarsi decisiva in chiave caccia alla pole oppure addirittura in chiave gara di domenica. Vedremo. Intanto le Ferrari mettono dietro la concorrenza diretta. Qualche passo indietro lo fa in particolare Hamilton che deve accontentarsi di chiudere la top five, alle spalle del proprio compagno di squadra Russell e del campione del mondo Verstappen. Anche per l'olandese tanto tempo speso ai box per cambiare l'assetto della sua Red Bull. Per il Re Nero il ritardo è di 595 millesimi ma Lewis - che tra i muretti di Singapore guida... divinamente - resta un cliente difficilissimo per tutti in vista delle prove ufficiali. Solo quindici millesimi separano invece Russell da Verstappen, che pagano poco più di tre decimi a Sainz.

© Getty Images

Nella seconda metà della top ten si confermano (anzi, fanno passi avanti) le due Alpine di Esteban Ocon e di Fernando Alonso, rispettivamente sesto ed ottavo con 825 e 933 millesimi di ritardo dal vertice. Tra le due monoposto del team Bleu c'è Valtteri Bottas che riporta l'Alfa Romeo Sauber nei quartieri alti delle classifiche. In ombra Sergio Perez con la Red Bull... diversamente veloce: il ritardo del messicano supera (e non di poco) il secondo pieno: per la precisione un secondo e 319 millesimi. Conferma tra i primi dieci anche per Lance Stroll. Il canadese di Aston Martin chiude infatti la prima pagina della classifica dei tempi.

© Getty Images

Tra lui ed il suo compagno di squadra Sebastian Vettel c'è solo la fin qui deludente McLaren: quella di Lando Norris. Per Vettel (che tra anni fa a Singapore ha vinto il suo ultimo GP) ritardo di un secondo e 662 millesimi da Sainz. Quattordicesimo tempo per Pierre Gasly, la cui Alpha Tauri prende fuoco nella zona del cupolino alle spalle del pilota durante un rientro ai box. Prontissimo l'intervento dei meccanici del team di Faenza per limitare i danni alla monoposto del francese. Sedicesimo tempo per il rientrante Alexander Albon mentre a chiudere la classifica è il suo compagno di squadra Nicholas Latifi, al sestultimo GP al volante della Williams, una monoposto che - in chiave 2023 - fa gola a molti pretendenti.