Libere 2: Norris e Piastri in controllo, Verstappen terzo davanti a Leclerc

Uno-due McLaren senza troppe discussioni nel secondo turno di prove libere di Jeddah. I sessanta minuti che chiudono la prima giornata di prove libere sulla Corniche saudita spianano apparentemente la pista al team papaya, quantomeno in ottica pole positon. Lando Norris mette a segno il miglior tempo delle FP2 con il tempo di un minuto, 28 secondi e 267, per un vantaggio di 163 millesimi nei confronti del suo "ingombrante" compagno di squadra Oscar Piastri. Red Bull best of the rest con Max Verstappen e un time attack da 270 millesimi di ritardo dalla vetta.