Libere 2 Barcellona: Verstappen inarrivabile, Ferrari in "lenta" risalita

Copia e incolla di Mx Verstappen a Barcelona: l'olandese replica nel secondo turno di prove del GP di Spagna la miglior performance di quello d'apertura ma Fernando Alonso sale in cattedra (o quasi) e stacca il secondo tempo a 170 millesimi dal campione in carica. Terzo tempo a sorpresa per Nico Hulkenberg con la Haas powered by Ferrari (+0.270) davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez. Esteban Ocon con la Alpine precede le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, sesto e settino a 339 e 367 millesimi dalla vetta: più vicine a Verstappen rispetto alla prima sessione ma ancora dietro ad Aston Martin, Haas e Alpine.