Libere 1 Sakhir: Ricciardo sorprende con Racing Bulls, McLaren alla ribalta

PROVE LIBERE 1

È il pilota australiano l'autore del miglior tempo al termine dei primi sessanta minuti di prove del weekend che dà il via al Mondiale

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Daniel Ricciardo si arrampica in cima alla prima classifica dei tempi ufficiale del nuovo anno, mettendo il muso della sua VISA Cash App RB (la ex Alpha Tauri) davanti a tutti, ad iniziare dalle McLaren (la sua ex-squadra...) di Lando Norris e Oscar Piastri, staccate rispettivamente di 32 e 244 millesimi di secondo. Yuki Tsunoda (quarto a 314 millesimi) completa il quartetto di testa e conferma l'avvio "con la fionda" di Racing Bulls. Tutit i primi quattro hanno segnato i loro tempi montando pneumatico supersoft. Fernando Alonso chiude la top five con la Aston Martin (+0.324, miglioree dei piloti che hanno montato gomma gialla) davanti al tre volte campione del mondo Max Verstappen che chiude a 369 millesimi da Ricciardo e a George Russell con la Mercedes. Charles Leclerc stacca l'ottava performance del turno (+0.399) davanti al suo prossimo compagno di squadra Lewis Hamilton. Resta di poco fuori dalla top ten (undicesimo) l'attuale ferrarista Carlos Sainz (+0.516), preceduto in classifica da Valtteri Bottas che mette a segno il suo tempo "calzando" le supersoft, come i primi quattro del ranking.

Inizia sottotono anche il Mondiale di Sergio Perez che... mantiene le distanze da capitan Verstappen e non va oltre il dodicesimo tempo (+0.544) per una Red Bull almeno in apparenza rasserenata dall'archiviazione del caso-Horner. Il messicano si lascia alle spalle la Williams di Alexander Albon e la Aston Martin di Lance Stroll. Quindicesimo tempo per Guanyu Zhou con la Sauber (pneumatico supersoft come il compagno di squadra Bottas) che precede Logan Sargeant con l'altra Williams: discreto avvio di weekend per lo storico team fondato da sir Frank Williams. Deludono Alpine e Haas: soprattutto il team bleu che non va oltre il diciassettesimo tempo di Esteban Ocon e il diciottesimo di Pierre Gasly, mentre a Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg spetta l'ingrato compito di chiudere la prima classifica ufficiale del 2024 con le VF-24 powered by Ferrari.