Libere 1 a Monaco: Perez batte Sainz e Verstappen; 5. Hamilton, Leclerc ultimo con il cambio ko

GP MONACO F.1 PROVE LIBERE 1

È del pilota messicano della Red Bull il miglior tempo nei primi sessanta minuti di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Con un guizzo nel finale del primo turno di prove libere, Sergio Perez chiude al comando i sessanta minuti che aprono il lunghissimo weekend del GP di Monaco, battendo per 119 millesimi Carlos Sainz e di 161 il proprio "capitano" Max Verstappen. Anche Pierre Gasly (+0.442) riesce a precedere le Mercedes di Lewis Hamilton e Valttery Bottas. Noie alla trasmissione dieci minuti dopo il semaforo verde Charles Leclerc a saltare quasi per intero la prima sessione sulle strade di casa, relegandolo all'ultima casella della classifica.

È proprio il... testacoda ferrarista a fare notizia nel "pronti via" di Montecarlo. Se Carlos Sainz ha chiuso il turno alle spalle del solo Perez (che però ha utilizzato le Pirelli supersoft, una mescola di "vantaggio" sullo spagnolo), l'altra metà del box rosso deve fare i conti con un problema alla trasmissione riscontrato sulla SF21 di Leclerc all'ingresso del tunnel, praticamente "all'alba" delle prove libere. All'inizio del turno pomeridiano il monegasco potrà però contare sulle indicazioni (evidentemente valide, vista la performance) del compagno di squadra che chiude la sessione a soli 119 millesimi da Perez e di 42 davanti a Verstappen.

Rimanendo alle spalle del compagno di squadra, il pilota olandese in qualche modo conferma la sua scarsa (per modo di dire) predilezione per il tracciato monegasco, sul quale ha fin qui collezionato cinque incidenti in altrettante partecipazioni e soprattutto, due ritiri e nessun podio. La famiglia "allargata" Red Bull sta comunque quasi per intero davanti alle Mercedes (all'appello manca solo Yuki Tsunoda che però - al suo esordio a Montecarlo - chiude con un buon nono tempo), visto che Pierre Gasly è quarto a 442 millesimi da Perez. Il francese è "a sensazione" candidato ad un performance nel quinto atto della stagione.

Inizia invece in salita per la Mercedes il weekend più chic del Mondiale: Hamilton e Bottas sono quinto e sesto rispettivamente a 508 e 644 millesimi dalla vetta, seguiti dalla McLaren (Mercedes powered ed in livrea vintage one-off) di Lando Norris. Due volte vincitore a Montecarlo (esattamente dieci anni fa Red Bull e nel più recente 2017 con la Ferrari) Sebastian Vettel stacca l'ottavo tempo (+1.245) davanti al già citato Tsunoda ed a Kimi Raikkonen che incappa in un "dritto" a Sainte-Devote ma portsa la sua C41 Alfa Romeo nella top ten in avvio del suo 18esimo GP di Montecarlo in vent'anni: Iceman ha esordito nel 2001 ed ha saltato solo le edizioni 2010 e 2011, quando si era dato al Mondiale Rally WRC.

E se Kimi ha vinto solo nel 2005 con la McLaren, le due edizioni successive portano la firma di Fernando Alonso (2006 con Renault, 2007 con Mecedes) che nella FP1 ha danneggiato l'ala anteriore della sua Alpine e non è andato al di la del13esimo tempo. Comunue meglio del compagno di squadra Esteban Ocon, sedicesimo. Non proprio un avvio "glamour" per l'ex Renault nel proprio ... secondo GP di casa!