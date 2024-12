Liam Lawson: "Da Verstappen ho tutto da imparare ma... rapidamente"

"Ovviamente come piloti di Formula 1 tutti noi abbiamo un obiettivo comune: diventare campioni del mondo. Lo è anche per me, fino da quando ero un bambino e volevo essere un pilota di Formula 1. Ora sono nel posto giusto per riuscirci. Non mi aspetto di salire sulla ed Bull e vincere subito il Mondiale. Il primo obiettivo della squadra è il titolo Costruttori ed è quello che sono qui per fare: aiutare la Red Bull a raggiungerlo. Per quanto mi riguarda, punto a raggiungere il più rapidamente possibile il massimo grado di competitività. Come punto di riferimento e traguardo ho il miglior pilota del momento. Max ama il motorsport a trecentosessanta gradi, so che mi seguiva quando correvo nella Superformula. È sempre stato gentile e attento nei miei confronti. Quando sono debuttato l'anno scorso nel Mondiale (a Zandvoort come sostituto di Daniel Rocciardo sulla Alpha Tauri), Verstappen è stato subito molto collaborativo e disponibile. Sarà bello averlo come compagno di squadra e mettermi alla prova con lui: non potrei chiedere di meglio per imparare e crescere il più rapidamente possibile".