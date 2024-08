Leclerc: Tutti vicini, gestione-gomme decisiva". Sainz: "Scenario nuovo, inizio weekend positivo"

GP ITALIA

© Getty Images "Nel complesso è stata una giornata abbastanza positiva. Le nostre prestazioni sono buone, guidare la macchina oggi a Monza è stato piacevole e gli aggiornamenti che abbiamo apportato alla vettura funzionano come previsto. Quello su cui ci dobbiamo concentrare è il bilanciamento della vettura, perché c’è ancora un certo margine di miglioramento da questo punto di vista. La gara di domenica sarà complicata per tutti, soprattutto a causa del nuovo asfalto, e la gestione delle gomme sarà fondamentale. Siamo più vicini ai nostri avversari che non a Zandvoort, ma restano ancora molto forti e domani mi aspetto molta concorrenza". Charles Leclerc non si sbilancia più di tanto ma lascia intravvedere buone prospettive, pur al capolinea di una prima giornata di prove che lo ha visto alla fine pagare dazio nei confronti del suo compagno di squadra.

© Getty Images

"È stato un venerdì molto intenso e interessante. La pista di Monza è cambiata parecchio, con cordoli molto diversi e un nuovo asfalto. Per questo motivo le insidie e i limiti della vettura sono piuttosto diversi rispetto agli anni scorsi e abbiamo dovuto adattarci a un nuovo scenario in termini di set up e comprensione del degrado gomme. C’è molto lavoro da fare stasera per migliorare in vista di domani, ma nel complesso è stato un inizio di fine settimana positivo". (Carlos Sainz)

© Getty Images

A tirare le somme è il Team Principal Frederic Vasseur, che dice la sua anche sul debutto di Andrea Kimi Antonelli:

"Siamo tutti vicini, anche entrambe Red Bull... Sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon risultato d'assieme, azzeccando subito l'assetto: ci siamo anche noi insomma. Da oggi a domenica pomeriggio però la strada è lunga e questo è un fine settimana estremamente incerto. Abbiamo portato qualche aggiornamento ma niegte di rivoluzionario: un nuovo fondo e un'ala specifica per Monza. Sarà decisiva l'evoluzione della pista ma sono convinto che andrà nel senso positivo, soprattutto per quanto riguarda il consuom delle gomme. Il fenomeno del graining è destinato a ridursi, facilitandosi le cose. Poi tutto dipenderà dalle circostanze della gara. Kimi Antonelli? Non è semplice per lui, ha fatto e sta sta facendo bene nelle categorie minori. Certo, metterlo subito in pista con le soft può essere sembrato un azzardo ma secondo me la Mercedes ha fatto bene. Diciamo che non bisogna trarre conclusioni affrettate, in nessun senso. Kimi è arrivato qui come se fosse già una superstar: in generale, bisogna stare calmi".