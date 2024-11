Leclerc svetta a Losail, Norris e Piastri all'inseguimento, quarto Sainz

Miglior tempo per Charles Leclerc nella prima e unica sessione del Gran Premio del Qatar che prevede anche la gara Sprint del sabato pomeriggio. Il monegasco chiude il suo time attack in vista delle qualifiche della Sprint stessa in un minuto, 21 secondi e 953 millesimi, con un vantaggio che sfiora il mezzo secondo sulle McLaren di Lando Norris (+0.425) e Oscar Piastri (+0.472). Quarto tempo per l'altra Ferrari di Carlos Sainz a 582 millesimi dal compagno di squadra, per quello che è il primo atto della sfida per il titolo Costruttori che vede la Scuderia di Maranello giocarsi in Qatar la possibilità di portare i rivali alla resa dei conti del primo weekend di dicembre ad Abu Dhabi