Leclerc: "Qui McLaren più veloce di noi ma domenica..." Vasseur: "Focus sul Gran Premio"

"Sono contento perché abbiamo ottenuto il massimo nella qualifica Sprint. Non potevamo fare meglio di così, qui le McLaren sono velocissime. Noi questo weekend ne abbiamo di meno, dobbiamo solo cercare di fare il maggior numero di punti possibile. In gara però ci possono essere tante incognite. Cerchiamo di partire bene e di fare una buona Sprint. Poi testa alle qualifiche del GP, per provare a conquistare la prima fila". Charles Leclerc guardingo ma non troppo circa le chances ferrariste di ripetere gli exploits di Austin e Mexico City nel weekend paulista, puntando però a chiuderlo in bellezza nel GP domenicale, per non perdere terreno dalla McLaren nella corsa al titolo Costruttori. Il monegasco è stato convocato nel tardo pomeriggio brasiliano per "swearing" (linguaggio scurrile) nella conferenza stampa ufficiale al termine del Gran Premio del Messico di domenica 27 ottobre.