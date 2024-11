Piastri brucia Norris per la pole, seconda fila per Leclerc e Verstappen

Dominio della McLaren nelle prove ufficiali della Sprint Race di San Paolo ma a sorpresa la pole è di Oscar Piastri che nel time attack finale brucia di 29 millesimi di secondo Lando Norris. Ferrari in seconda fila grazie al terzo tempo all'ultimo respiro di Charles Leclerc, con un ritardo di 254 millesimi da Piastri. Al suo fianco Max Verstappen, penalizzato di cinque posizioni per cambio di power unit ma solo per il GP. L'olandese nega alla Scuderia un seconda linea tutta rossa, chiudendo a 320 millesimi dalla vetta ma davanti a Carlos Sainz (+0.358). Il pilota spagnolo in uscita da Maranello occupa l'interno di una terza fila completa da George Russell con l'unica Mercedes approdata al Q3. Quarta e quinta fila nel segno degli outsiders: settimo e ottavo tempo per Pierre Gasly (Alpine) e per Liam Lawson (VISA Cash App Racing Bulls) che eclissano i rispettivi compagni di squadra. Nono e decimo tempo (quinta fila) per Alexander Albon con la Williams e per Oliver Bearman che - almeno per il programma Sprint del weekend - sostituisce al volante della Haas spinta dalla power unit Ferrari l'indisposto Kevin Magnussen.