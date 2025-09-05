Leclerc: "Possiamo giocarcela". Hamilton: "C'è da lavorare sul passo gara"

"È sempre speciale essere in pista davanti ai tifosi: la passione e l’energia qui a Monza sono davvero uniche. La macchina è sembrata piuttosto buona questo pomeriggio ed è stato incoraggiante chiudere in testa FP1. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti tra le sessioni che analizzeremo con attenzione, perché non siamo sicuri che ci abbiano portato nella direzione giusta, ma c’è tempo per sistemare le cose in vista di domani. Il nostro passo sul giro è parso competitivo e abbiamo raccolto informazioni preziose su tutte le mescole: la priorità sarà quindi capire come continuare a migliorare il passo gara. Sono fiducioso che la squadra possa fare buoni progressi durante la notte e lavoreremo per arrivare pronti e avere una buona qualifica".