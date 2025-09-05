Leclerc: "Possiamo giocarcela". Hamilton: "C'è da lavorare sul passo gara"

© IPA
CHARLES LECLERC
"La nostra vettura oggi non è stata la più costante nei run sia a basso che ad alto carico di carburante, ma è stata veloce, che è meglio rispetto ad avere la situazione opposta. Abbiamo del lavoro da fare sul giro secco per estrarre il massimo domani e per migliorare la nostra costanza di prestazione. Penso che sarà una qualifica molto serrata, come è stato lo scorso anno su questa pista. Per ora le cose sono andate abbastanza bene e credo che domani avremo la possibilità di giocarcela".
LEWIS HAMILTON
"È sempre speciale essere in pista davanti ai tifosi: la passione e l’energia qui a Monza sono davvero uniche. La macchina è sembrata piuttosto buona questo pomeriggio ed è stato incoraggiante chiudere in testa FP1. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti tra le sessioni che analizzeremo con attenzione, perché non siamo sicuri che ci abbiano portato nella direzione giusta, ma c’è tempo per sistemare le cose in vista di domani. Il nostro passo sul giro è parso competitivo e abbiamo raccolto informazioni preziose su tutte le mescole: la priorità sarà quindi capire come continuare a migliorare il passo gara. Sono fiducioso che la squadra possa fare buoni progressi durante la notte e lavoreremo per arrivare pronti e avere una buona qualifica".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Siamo soddisfatti. Meglio nel primo turno che nel secondo in realtà, ma sappiamo che qui a Monza è tutta una questione di mappature di motore. Questa pista è estrema in termini di carico aerodinamico. Veniamo da una pista - quella di Zandvoort - che da questo punto di vista era l'opposto ma... fa parte del gioco. Per sabato saremo a posto. Il nostro approccio oggi è stato molto aggressivo, forse anche troppo. D'altra parte i nostri piloti devono trovare il limite, in modo da potersi poi sentire a loro agio. Qui basta poco per finire nella ghiaia".
Programma completato nonostante una sospensione per ciascun turno con bandiera rossa. La Scuderia Ferrari HP ha messo insieme un totale di 99 giri, 53 con Charles e 46 con Lewis. La squadra ha provato tutte le mescole da asciutto portate a Monza da Pirelli.
FP1
Programma completato per Charles e Lewis che hanno provato due delle tre mescole a disposizione. Sono state effettuate misurazioni e comparazioni per raccogliere dati sulle nuove parti introdotte per questa gara. La sessione è stata sospesa con bandiera rossa per quasi dieci minuti per poter pulire la pista dalla ghiaia portata sull’asfalto all’altezza della Variante Ascari da diversi concorrenti. Entrambi i piloti sono stati in pista con basso carico di carburante per gran parte della sessione. Negli ultimi minuti Charles ha girato in configurazione gara con le Medium di inizio turno.
FP2
Programma completato anche nella seconda sessione, nella quale sia Charles che Lewis hanno provato pure la mescola Hard. Anche questo turno è stato interrotto da una bandiera rossa, causata da Kimi Antonelli, rimasto bloccato nella ghiaia all’esterno della seconda curva di Lesmo. Lo stop è stato di cinque minuti. Come ci si attendeva i valori tra i top team sono molto ravvicinati e la qualifica domani si prospetta serratissima. Nel finale Lewis nel suo long run ha rimontato le Hard di inizio turno mentre Charles ha continuato a girare con la mescola Soft con la quale aveva ottenuto il proprio miglior giro.
