Leclerc: "Pole fantastica dopo due anni complicati"

FERRARI

"Le nuove regole sono un'opportunità per noi". "Sainz: "Charles se la merita, ma anche io sono soddisfatto"

La Ferrari è tornata a mettere il muso davanti a tutti, almeno in qualifica, dopo un 2021 al di sotto delle aspettative. E se il buon giorno si vede dal mattino, anche Charles Leclerc è convinto che questa sarà una stagione diversa. "Questa pole è fantastica. Gli ultimi due anni sono stati molto difficili per la squadra ma sapevamo che le nuove regole introdotte quest'anno sarebbero state un'opportunità per noi. Sono molto felice del risultato in una sessione di qualifiche complicata", ha detto il monegasco. La F1 riparte nel segno della Ferrari Getty Images

Vedi anche Formula 1 Pole di Leclerc a Sakhir. Verstappen in prima fila; 3. Sainz; 4. Perez.Terza fila per Hamilton e...Bottas! "Non ero proprio contento della mia guida, ma sono riuscito a fare il giro giusto nel Q3. La macchina è molto diversa, i test sono stati molto utili, c'è tanto margine di crescita. Eravamo sicuri che la Red Bull sarebbe stata più veloce, è stata una bella sorpresa. Domani dovremo stare attenti al degrado delle gomme. Speriamo per una bella gara. Dobbiamo mantenere la cautela. Il passo c'è, ma la gara è lunga", ha aggiunto.

Anche Carlos Sainz rende merito al compagno di box ancor prima di pensare alle sue qualifiche. "Penso che Charles se la meriti - ha detto lo spagnolo, che ha ottenuto il terzo tempo - . Lui è stato in grado di limare alla fine quel decimo in più, ma anche io sono soddisfatto. Stavo davvero faticando prima a guidare questa macchina, con mezzo secondo di ritardo nelle prove libere, quindi aver lottato per la pole è un buon segno". E ancora: "Il team ha fatto un grandissimo lavoro. Il problema è che non sono mai stato così indietro l'anno scorso rispetto a Leclerc. Questo weekend ho dovuto lottare contro un ritardo di sette otto decimi, lo scorso anno erano stati al massimo un paio. Ho dovuto recuperare passo dopo passo. Ancora non comprendo appieno la macchina. Fatico a volte mentre guido e questo mi toglie un po' di spazio in testa. Ma ero comunque in lotta per la pole, non posso lamentarmi troppo. Charles ha tirato fuori l'ultimo decimo quando contava".

BINOTTO: "BEL PREMIO PER GLI SFORZI FATTI"

"Bel premio per gli sforzi fatti finora. La pole non era scontata. Si sono tutti impegnati, anche i piloti stanotte. Entrambi hanno fatto una bella qualifica. Leclerc ha dato tutto in quell'ultimo tentativo. Bene il secondo settore, con più curve. Nelle curve lente ci comportiamo bene. Abbiamo 4 motori nelle prime 7 posizioni. Tutto il pacchetto messo insieme si comporta bene, compresi i piloti". Coì il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, al termine delle qualifiche. "Domani la Red Bull sarà fortissima, ma la gara in generale avrà variabili diversi. Bello, però, intanto essere qui. Guardare la squadra gioire è un grande sollievo. E anche a Maranello avranno gioito. Questo ci darà motivazioni per le prossime sfide", ha aggiunto. E sulla nuova maturità dei piloti ha spiegato: "Anche Sainz ha saputo trovare i punti deboli per migliorarsi. Nel suo ultimo tentativo ha fatto qualche piccolo errore cercando di fare forse troppo. Leclerc sta crescendo. Ha capacità e talento. Siamo convinti di aver la miglior coppia di piloti. Le insidie per la gara sono la partenza e il degrado gomme. Bene che abbiamo risparmiato un set in più degli altri".