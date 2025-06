Intervistato da Laziosiamonoi.it, Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha raccontato qualche interessante retroscena di mercato: "La società ha detto no a delle richieste importanti che ci sono state davvero. Per chi? Parlo di Gila, Castellanos, Gigot, Rovella. Senza dimenticare Tavares che a gennaio non abbiamo ceduto al Milan per una cifra importante".