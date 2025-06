Inter, Frattesi: "Torno in Italia per degli esami. Ho un problema da Barcellona"

L'Inter perde il quinto calciatore dall'inizio del Mondiale per Club. Anche Davide Frattesi poche ore fa ha lasciato il ritiro negli Usa per fare ritorno in Italia. Dopo il confronto con Chivu (qui il video esclusivo), il centrocampista ha fatto un post sui social per spiegare nel dettaglio la situazione: "Ciao a tutti ragazzi! In accordo con società e staff tecnico, tornerò in Italia per svolgere degli esami più approfonditi a causa di un problema che mi porto dietro dalla partita di Barcellona! - si legge -. Ci vediamo presto, e Forza Inter sempre. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni".