Leclerc, ora serve testa per combattere con Verstappen

DA IMOLA A MIAMI

Il monegasco subito al lavoro per il riscatto a Miami

La macchina c'è, il piede anche ma ora serve la testa. Charles Leclerc per diventare campione del mondo di Formula 1 deve compiere l'ultimo step. A Imola un errore che lo deve far riflettere e far crescere ulteriormente. Il numero 16 della Ferrari si è praticamente giocato il jolly e adesso, oltre ad essere veloce, dovrà essere solido. Il che significa accontentarsi anche di una terza posizione, utilissima nell'economia di un campionato lungo come quello attuale, controcorrente al dna da pilota. Con la sesta posizione è riuscito in parte a limitare i danni cedendo solo otto punti a Verstappen: il +27 in classifica resta incoraggiante ed è un buon bottino da gestire. Getty Images

Da gestire, appunto. Binotto lo aveva avvisato prima della partenza della Sprint Race: "Inutile prendersi rischi". Domenica sera Leclerc ha capito e ha chiesto scusa mettendosi subito al simulatore per lavorare in vista del GP di Miami, l'occasione del riscatto. Il monegasco è concentrato e sa dove migliorare per laurearsi campione a fine anno.

Se per le tre prime gare della stagione era stato perfetto, a Imola un errore che lo ha riportato sulla terra in un lampo. Troppa la foga di superare Perez per regalarsi la seconda posizione alle spalle di Max. Charles ci ha provato ed è andata male. Giusto così, in un percorso di crescita che però deve essere completato nel più breve tempo possibile. Quell'ultimo piccolo gradino da scalare per entrare nella storia.