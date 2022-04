Leclerc: "Possiamo davvero puntare al titolo". Binotto: "Sainz tradito dalle circostanze, si rifarà"

FERRARI SENZA RIVALI

Il monegasco spinge lo sguardo oltre il successo nel terzo appuntamento iridato.

"È la prima volta che vinco in una situazione di totale controllo, ottimo lavoro tutto il fine settimana. Siamo stati superiori nel passo di gara ed abbiamo gestito gli pneumatici alla perfezione. È stata un po' difficile la seconda ripartenza dalla Safety Car, ho avuto un po' di sottosterzo ma ho ritrovato l'aderenza nel giro di un paio di curve. Siamo solo alla terza gara ma se riusciamo a mantenere questo livello di performance e di affidabilità possiamo pensare di vincere il titolo... ed è grandioso". Leader del Mondiale con due vittorie in tre GP e 71 punti spinge Leclerc a candidarsi.. ufficialmente alla conquista del titolo iridato. Getty Images

"In qualifica noi eravamo riusciti a fare il giro perfetto, Verstappen invece no quindi pensavamo che potessero essere più competitivi in gara... Ma oggi la macchina era una bestia! Facevo tutto quello che volevo, anche con le gomme. Non siamo stati perfteti nelle ripartenze dopo la Safety Car. Ho fatto un errore nel senso che, preparando il restart, sono andato largo ed ho raccolto della goma che poi mi ha fatto perdere aderenza ma a parte questo gara buonissima. Nel finale ho insistito per ritoccare il mio giro veloce perché mi conosco e so che - se sono davanti da solo - ho bisogno di un obiettivo per rimanere concentrato".

Al dominatore di Melbourne fa eco Mattia Binotto. Nella sua prima analisi a caldo, il Team Principal di Maranello prende in considerazione la giornata nera di Sainz e le aspettative (a questo punto altissime) per Imola, tra due fine settimana:

"Siamo felici ma dobbiamo rimanere concentrati e fare tutto bene, anzi serve la perfezione. Siamo ancora alle prime gare ma è già... tanta roba. Siamo sempre rimasti uniti ed abbiamo alzato l'asticella. Non vedo l'ora che arrivi Imola dove potremo finalmente ritrovare tutti i nostri tifosi. Qui a Melbourne Sainz è stato ostacolato dalle circostanze, a partire dalla bandiera rossa nelle qualifiche. Poi il problema al volante prima del via e l'errore a pneumatici freddi. Tutte cose che lo hanno messo in difficoltà ma Carlos ne uscirà più forte e saprà riscattarsi molto presto. Abbiamo due piloti veloci, semplicemente Carlos è ancora in cerca della forma migliore ma sono sicuro che saprà mettere alle corde Charles, almeno me lo auguro".

Getty Images

Da parte sua, lo spagnolo non fa sconti a se stesso:

"Fine settimana brutto e deludente. Abbiamo avuto un problema con il volante, è entrato due volte in funzione l'antistallo. Poi ho fatto un errore io, forzando un sorpasso quando le gomme non erano ancora in temperatura. Bisogna invece essere sempre perfetti. Imparerò da questi errori".