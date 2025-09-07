Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Leclerc non si nasconde: oggi a Monza può vincere. E i tifosi sui social sognano guardando i precedenti

Il monegasco punta al gradino più alto del podio dopo le polemiche

07 Set 2025 - 10:21
1 di 26
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Nella grande domenica di sport che attende l'Italia, gli occhi sono puntati soprattutto su Monza. Finora il weekend è stato incoraggiante, e lo stesso Charles Leclerc, quarto nelle qualifiche, crede al colpaccio. Ossia a una vittoria che fino alla scorsa settimana sembrava quasi impossibile contro le super McLaren.

Nonostante le polemiche sulla scia "Forse si poteva gestire diversamente", il monegasco ha ammesso anche davanti alle telecamere che finire sul gradino più alto del podio è possibile. Come la passata stagione quando il 27enne si regalò un weekend da sogno. E sui social c'è chi ci crede guardando i precedenti. Nel 2024 infatti, Leclerc si piazzò 14esimo nel Gp della Gran Bretagna, terzo nel Gp del Belgio e quarto nel Gp d'Ungheria prima di guadagnarsi la quarta posizione nella griglia di partenza di Monza. Lo stesso identico percorso di questa stagione.

E per replicarlo appieno manca solo un tassello, ossia il successo oggi nel Gp d'Italia (il via alle 15). Serve un trionfo per regalare una gioia ai ferraristi in una stagione complicata.

Visualizza il post su Twitter
Leggi anche

Verstappen beffa le McLaren a Monza, Leclerc al via dalla seconda fila

ferrari
leclerc

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

I più visti di Formula 1

La Ferrari accende Monza: miglior tempo per Hamilton davanti a Leclerc

Verstappen beffa le McLaren a Monza, Leclerc al via dalla seconda fila

Leclerc: "La scia? Si poteva gestire diversamente..." Hamilton: "Punto alla top five"

Norris svetta nelle FP2, Leclerc nella scia della McLaren

Passione Ferrari: l'abbraccio di Milano a Leclerc e Hamilton

La stoccata di Verstappen: "Ferrari grande brand, ma guido per vincere. Non per un marchio"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:39
Milan, arrivano conferme su Adli: forte pressing dell'Al-Shabab
12:38
Napoli: Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo
12:33
L'Italia di De Giorgi batte ancora il Giappone nel secondo test
11:47
Rueda è spettacolare, ma Piqueras vince e tiene aperto il mondiale
11:43
Qualificazioni Mondiali: sloveno Vincic arbitra Israele-Italia