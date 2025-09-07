Leclerc non si nasconde: oggi a Monza può vincere. E i tifosi sui social sognano guardando i precedenti

© Getty Images
© Getty Images
Il monegasco punta al gradino più alto del podio dopo le polemiche
© Getty Images
© Getty Images
Nella grande domenica di sport che attende l'Italia, gli occhi sono puntati soprattutto su Monza. Finora il weekend è stato incoraggiante, e lo stesso Charles Leclerc, quarto nelle qualifiche, crede al colpaccio. Ossia a una vittoria che fino alla scorsa settimana sembrava quasi impossibile contro le super McLaren.
Nonostante le polemiche sulla scia "Forse si poteva gestire diversamente", il monegasco ha ammesso anche davanti alle telecamere che finire sul gradino più alto del podio è possibile. Come la passata stagione quando il 27enne si regalò un weekend da sogno. E sui social c'è chi ci crede guardando i precedenti. Nel 2024 infatti, Leclerc si piazzò 14esimo nel Gp della Gran Bretagna, terzo nel Gp del Belgio e quarto nel Gp d'Ungheria prima di guadagnarsi la quarta posizione nella griglia di partenza di Monza. Lo stesso identico percorso di questa stagione.
E per replicarlo appieno manca solo un tassello, ossia il successo oggi nel Gp d'Italia (il via alle 15). Serve un trionfo per regalare una gioia ai ferraristi in una stagione complicata.
Commenti (0)