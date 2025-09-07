Leclerc non si nasconde: oggi a Monza può vincere. E i tifosi sui social sognano guardando i precedenti

Nonostante le polemiche sulla scia "Forse si poteva gestire diversamente", il monegasco ha ammesso anche davanti alle telecamere che finire sul gradino più alto del podio è possibile. Come la passata stagione quando il 27enne si regalò un weekend da sogno. E sui social c'è chi ci crede guardando i precedenti. Nel 2024 infatti, Leclerc si piazzò 14esimo nel Gp della Gran Bretagna, terzo nel Gp del Belgio e quarto nel Gp d'Ungheria prima di guadagnarsi la quarta posizione nella griglia di partenza di Monza. Lo stesso identico percorso di questa stagione.