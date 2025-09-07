Logo SportMediaset
L'Italia di De Giorgi batte ancora il Giappone nel secondo test

07 Set 2025 - 12:33

La Nazionale maschile guidata dal CT Ferdinando De Giorgi, concede il bis a Tokyo superando, nel secondo test match giocato alla LaLa Arena Tokyo Bay, nuovamente i padroni di casa del Giappone allenato da Tillie, con il punteggio di 3-1 (25-21, 25-20, 16-25, 34-32) al termine di esattamente due ore di gioco.

Partita ben giocata dall'Italia, che anche questa sera è stata brava ad esprimersi al meglio con i vari giocatori utilizzati per questo secondo test match. Dopo aver vinto con merito i primi due set, gli azzurri hanno dovuto subire il ritorno della squadra capitanata da Ishikawa, che ha vinto nettamente il terzo parziale. Nel quarto e ultimo set, invece, la nazionale tricolore al termine di una vera e propria battaglia sotto rete è riuscita a imporsi e ottenere il secondo successo. Per la Nazionale campione del mondo in carica si è trattato dell'ultimo test prima della partenza per i Campionati Mondiali (Filippine, 12-28 settembre), fissata per martedì 9 settembre: giornata in cui la delegazione azzurra volerà da Tokyo in direzione Manila per cominciare ufficialmente la rincorsa al titolo iridato.

