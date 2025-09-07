Tennis, Us Open: è ancora Sinner contro Alcaraz, in palio anche la leadership Atp

Entrambi hanno mostrato uno stato di forma smagliante, annichilendo ogni avversario. L'azzurro era partito fortissimo contro Kopriva e Popyrin, poi ha sconfitto Shapovalov e annichilito Bublik in 1h12', fino a vincere nei quarti contro Musetti (10) e in semifinale contro Auger-Aliassime (25): gli unici set persi sono arrivati proprio contro i due tennisti canadesi. Non ha ancora lasciato un singolo parziale ai rivali, invece, Carlos Alcaraz: neppure a Djokovic (7), sconfitto in semifinale dopo un cammino iniziato con Opelka e concluso con le sfide a Rinderknech (ottavi) e Lehecka (quarti). Alcaraz vuole il tutto per tutto e ha già eliminato due italiani in questo torneo, Bellucci e Darderi: si confermerà il più classico dei "non c'è due senza tre", in una sfida che mette in palio la leadership e la vetta del ranking Atp? Sinner spera che l'esito sia diverso, su una superficie a lui congeniale e in uno dei suoi tornei preferiti. Appuntamento alle ore 20, per un match che terrà l'Italia e gli appassionati col fiato sospeso.