Leclerc: "Motivati per tornare al livello che compete alla Ferrari"

FORMULA 1

"Abbiamo ancora molta strada da fare per ottenere ciò che vogliamo: poter competere per il titolo". Sainz: "Giusto psperimentare la Sprint Race"

La Ferrari arriva a Portimao con la speranza di salire sul podio per la prima volta in questa stagione, anche se l'obiettivo è più a lunga distanza, come ha spiegato Charles Leclerc. "Anche se lo slancio per la prima gara era già molto buono, tutti sono molto motivati per tornare al livello cui apparteniamo. È sempre una bella sensazione quando vedi il tuo duro lavoro ripagato con dei buoni risultati in pista. Sappiamo pero' tutti che abbiamo ancora molta strada da fare per ottenere ciò che vogliamo. Ovvero poter competere per il titolo", ha detto il pilota monegasco.

Vedi anche Formula 1 "Bella" portoghese tra Hamilton e Verstappen, Ferrari in cerca di conferme

"Non siamo sorpresi del nostro livello, sapevamo di aver lavorato tanto, ovviamente questo non basta. Il lavoro sta pagando e anche se la lotta in pista con Hamilton e Verstappen è stata dura, ci ha mostrato che abbiamo fatto passi in avanti. Sono molto fiducioso, già dall'inizio nei test si è capito che c'è motivazione nel team", ha ribadito.

Sul rapporto con Sainz: "Con Sainz si lavora molto bene, abbiamo preparato bene la stagione e tutti siamo carichi, è bello vedere che il lavoro paga in pista. Tutti sappiamo che c'è ancora molto da fare per arrivare all'obiettivo della Ferrari, che è lottare per il titolo". Sulla Sprint Race: "Mi piace che in tre Gran Premi si provi una cosa nuova. Non credo che tolga importanza alla domenica, sarà interessante".

Dal canto suo, anche Carlos Sainz jr promuove l'idea della Sprint Race, che farà il suo debutto qest'anno a Silverstone. "La F1 sta facendo buon lavoro, si impegna, sperimenta vari format. E' un anno di mezzo, prima di un grosso cambiamento e questo ci permette di sperimentare. Sarà interessante, non penso che cambierà molto per noi, i piloti non saranno troppo condizionati", le parole dello spagnolo. "Non credo che la Sprint Race cambierà l'ordine, non credo a un grosso rimescolamento dei valori. Ma sarà una gara in più e - ha aggiunto - potrebbe rendere le cose piu' interessanti. Gareggiare è quello che ci piace di più".