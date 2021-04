"Bella" portoghese tra Hamilton e Verstappen, Ferrari in cerca di conferme

FORMULA 1

Missione podio per la Scuderia di Maranello nella terza tappa del Mondiale sui saliscendi dell'Autodromo dell'Algarve.

di

STEFANO GATTI

Sfiorato ad Imola, dove Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso in quarta e quinta posizione, il podio è il target più o meno "obbligato" della Ferrari a Portimao, dove il Mondiale approda sei mesi dopo il proprio debutto sul movimentato tracciato che - nel 2020 appunto - vide il successo di Lewis Hamilton davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed a Max Verstappen. I soliti noti, insomma...!

Facile immaginare che la terza tappa del Mondiale metta in scena una prima "bella" della sfida per il titolo tra il sette volte iridato (primo nell''esordio stagionale in Bahrain) che mette nel mirino la pole numero 100 ed il sempre più minaccioso rivale olandese che ha rimesso i conti in pari con la propria performance vincente in Romagna. Vincente ma soprattutto... convincente, in chiave corsa al titolo appunto.

In attesa di mettere alla prova della pista il format dello "Sprint Qualifying", a Portimao prove in versione tradizionale e parecchio importanti in chiave gara. Basti pensare a quanto successo lo scorso autunno, quando le prime quattro posizioni dell'ordine d'arrivo "copiarono" fedelmente le prime due file dello schieramento di partenza, con la Ferrari di Leclerc quarta al traguardo dopo essere scattata dalla seconda linea, a fianco alla Red Bull di Verstappen, con la seconda Rossa di Vettel al via dalla ottava fila ed il tedesco capace di rimontare "solo" fino al margine inferiore della top ten al traguardo.