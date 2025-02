Charles Leclerc lancia la Ferrari: "Speriamo di giocarci il Mondiale sin da subito"

Il pilota della Ferrari sta vivendo con grande entusiasmo l'arrivo di Lewis Hamilton al suo fianco, un passaggio che ha regalato grande gioia nel team emiliano, ma che potrebbe diventare anche uno stimolo per il monegasco: "C’è tanto entusiasmo da parte del team su Lewis e non vedo l’ora di scendere in pista. Certo, domani non sarà facile anche perché finiremo qui alle 3 di notte e alle 8 saremo in pista. Probabilmente i primi giri mi serviranno come sveglia - ha concluso Leclerc -. Girare a Fiorano sarà comunque una grande emozione. Chiaramente non sapremo fondamentalmente a che punto sarà la macchina. Per quello dovremo attendere l'Australia".