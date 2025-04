Leclerc: "Miglioramenti, sono fiducioso". Hamilton: "Non ho feeling con la gomma rossa"

"Questa è una pista complicata per via delle due curve ad altissima velocità. Ai piloti serve moltissima fiducia. Rispetto alla McLaren noi perdiamo tutto nelle prime quattro curve, nelle restanti venticinque ci difendiamo bene. Dobbiamo capire se è un problema di gomme o cosa. La simulazione gara è andata bene, il nuovo fondo risponde altrettanto bene. Le prove libere 3 non diranno molto, ci concentriamo già sulla qualifica. Hamilton aveva buone sensazioni e la sua simulazione gara è andata bene, lo aspettiamo in qualifica. Dobbiamo fare un passo avanti, come è successo in Bahrain, dove però non siamo stati abbastanza costanti durante tutto il weekend. Nella macchina c’è potenziale, dobbiamo solo fare un lavoro migliore. Gli ingredienti ci sono tutti, ora dobbiamo cucinarli, mescolarli insieme nel modo e al momento giusto. Cosa che fin quai non abbiamo fatto, se non in qualche occasione, in alcune sessioni. Vale per noi ma credo anche per gli altri. Anche la McLaren, pur con il suo passo superiore, in qualche occasione fatica un pò di più".