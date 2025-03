Leclerc: "McLaren molto forte ma anche Red Bull lo era all'inizio del 2024..."

Il tempo delle promesse e delle attese ha letteralmente i giorni contati. Dopo lo show di Londra del 18 febbraio scorso e prima dell'attesissimo e imminente bis di giovedì 6 marzo a Milano, Charles Leclerc ha offerto ai microfoni di Sky Sport il suo punto di vista sullo scatto ai blocchi di partenza del Mondiale, al via nel fine settimana centrale del mese di marzo. Nel contesto della serata che ha celebrato i vent'anni della partnership tra Ferrari e PUMA, il monegasco ha assegnato alla McLaren campione del mondo Costruttori lo scettro di squadra superfavorita ma - rifacendosi alla scorsa stagione - non ha escluso cambiamenti... in corso d'opera e un'evoluzione inaspettata, magari come quella avvenuta nel 2024 con il trend in ribasso della Red Bull, "salvata" solo e unicamente da Max Verstappen. Le parole, come si dice in questi casi, stanno a zero o quasi. Ancora il bagno di folla di Piazza Castello a Milano, poi rotta sull'Australia e l'Albert Park di Melbourne per i primissimi responsi, senza dimenticare l'invito di Leclerc a non fermarsi alle prime evidenze.