Leclerc: "Incoraggiante, la miglior Ferrari del 2020"

LE PAROLE

Il quarto posto di Charles Leclerc a Portimao dà speranza: "E' stata la miglior Ferrari dell'anno, molto positiva. E' buono per il team e per me, per avere più confidenza in gara. Nell'ultimo GP abbiamo fatto bene in qualifica ma fatica in gara. Oggi abbiamo avuto delle buone risposte. Sono fiero del lavoro del team".

Podio solo accarezzato: "In partenza con la pioggia siamo rimasti pazienti e alla fine ha pagato quando la gomma è stata messa in temperatura. Alla fine però Max Verstappen era troppo veloce per il terzo posto".

"I segnali sono incoraggianti, vuol dire che stiamo lavorando nella maniera giusta. Facciamo un passo alla volta e vediamo i miglioramenti in pista", ha concluso.

VETTEL: "NON SONO CONTENTO"

"Ho faticato parecchio. Il primo giro è stato molto complicato, non riuscivamo a mettere in temperatura la macchina e avere fiducia. Non possiamo essere contenti del decimo posto". Così Sebastian Vettel, pilota Ferrari che nel GP del Portogallo ha chiuso decimo. "Ferrari migliorata? Non saprei. Gli aggiornamenti che abbiamo portato sono piccole cose, è più o meno la stessa macchina dall'inizio dell'anno. Forse la pista era più adatta a noi. Leclerc sta facendo bene, guida con grande velocità e sembra a suo agio mentre se io spingo la maggior parte delle volte vado fuori pista. E' una situazione complicata, le sto provando tutte e pur lavorando tanto non stiamo trovando una soluzione", ha concluso il quattro volte campione del mondo.