Ferrari, Leclerc: "Vettura imprevedibile, ma a Monza vogliamo il podio"

Charles Leclerc fissa l'obiettivo per il Gran Premio d'Italia: "La Ferrari è imprevedibile, specie sulle piste con un alto carico aerodinamico, ma qui vogliamo lottare per il podio - le parole del monegasco alla vigilia del weekend di Monza -. Questa non è una pista come Spa, ma ha delle caratteristiche simili e lì sono andato a podio. La passione dei tifosi? Guidare la Ferrari è un privilegio e l'affetto c'è ovunque, ma qui c'è qualcosa in più. Speriamo di ottenere un buon risultato. Adoro la divisa 'old style' che indosseremo qui...".