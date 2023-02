Leclerc e Sainz "scaldano" la SF-23 : filming day a Fiorano per la nuova Rossa

© Ferrari Twitter

Ferrari in pista a Fiorano per esigenze... cinematografiche. Ventiquattr'ore dopo la presentazione, la SF-23 ha di nuovo ruggito sulla pista di Casa del Cavallino Rampante per i cento chilometri di percorrenza massima (con pneumatici "demo") prima di preparare monoposto e ricambi per il cargo diretto in Bahrain, dove Carlos Sainz e Charles Leclerc - scesi in pista in quest'ordine - scenderanno in pista nei test precampionato in programma da giovedì 23 a sabato 25 febbraio.