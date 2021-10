Leclerc e Sainz, problema gomme: "Si surriscaldano troppo"

FERRARI

Il commento dei due ferraristi dopo le libere del venerdì

Problema gomme per la Ferrari ad Austin dopo i due turni di libere. Per Charles Leclerc, settimo alla fine del venerdì, è un problema di temperatura: "Abbiamo completato il programma previsto, provando diverse soluzioni. L’aspetto più impegnativo sono i dossi che rendono la pista particolarmente insidiosa con le temperature elevate che stiamo trovando la gestione delle gomme diventa un fattore chiave, perché tendono a surriscaldarsi, specie nel terzo settore. Per questo bisogna trovare il giusto compromesso tra spingere troppo nel primo tratto, pagando dazio però nell’ultimo, e risparmiare le gomme all’inizio per averle più fresche e poter forzare nel finale del giro. Nella terza sessione di libere dobbiamo lavorare ancora per individuare il bilanciamento migliore prima delle qualifiche”.

Difficoltà anche per Sainz, soprattutto con le Soft: "L’asfalto è diventato più accidentato nel corso degli anni, ma penso che questa sia ormai una caratteristica del circuito e costituisce una sfida per auto e piloti. Le temperature in pista oggi erano molto alte, il che ovviamente ha avuto un effetto sui long run, nei quali il degrado sulla mescola Soft si è manifestato rapidamente. Questo può rendere le cose difficili domenica, quindi è un fattore che va tenuto in grande considerazione”.

Nono tempo finale per lo spagnolo: "Sono contento del nostro venerdì e il ritmo è promettente considerando che ho trovato traffico nel terzo settore durante il mio giro veloce e non sono riuscito a completare una tornata che sarebbe altrimenti stata molto buona".